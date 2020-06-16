Пенза, , 13:59 — REGNUM В Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи ввели в эксплуатацию дополнительную кислородораспределительную станцию, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По словам главного врача клиники Сергея Рыбалкина, кислородная станция предназначена для организации работы дыхательных аппаратов, аспираторов, ингаляционной, анестезиологической техники. Ранее кислород в лечебное учреждение доставляли в баллонах. Новая станция наиболее удобна и безопасна, практична и экономична, позволяет поддерживать постоянное обеспечение кислородом больных.

Агрегат представляет собой набор из шести резервуаров с жидким кислородом по 0,5 кубометров каждый. На одного больного расход газообразного кислорода составляет пять литров в минуту, в сутки — более семи тыс. литров. Шесть резервуаров с кислородом одновременно могут поддерживать около 300 пациентов. В кислородной поддержке нуждаются пациенты как с тяжелым течением заболевания, так и в состоянии средней степени тяжести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 16 июня стало известно о 92 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Всего инфицированы 3915 человек.

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