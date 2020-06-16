Пенза, , 11:16 — REGNUM В Пензенской области 16 июня подтвердились 92 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выявили коронавирус у 3915 жителей региона. Выздоровели после заражения 3075 человек, за сутки — 140 пациентов. Скончался с начала пандемии 31 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у 30 сотрудников полиции в Пензенской области обнаружен коронавирус, восемь человек уже выздоровели и вернулись в строй. Тяжелых случаев среди стражей порядка нет. В основном источниками заражения правоохранителей стали родственники, знакомые и лица, с которыми приходится общаться по долгу службы.

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