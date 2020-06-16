Кызыл, , 13:08 — REGNUM В Туве по ситуации на 16 июня официально подтверждено два летальных случая от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, от сопутствующих тяжёлых заболеваний умерло ещё 17 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирус».

Из них у трёх пациентов был рак, у четырёх — инсульт, ещё у троих — кровоизлияние в головной мозг. Двое пациентов поступили в больницу с циррозом печений, двое — с острой сердечной недостаточностью, по одному случаю — после аварии, с болезнью почек и ожогом.

«Возраст: 80−89 лет — 4 случая; 70−79 лет — 2 случая; 60−69 лет — 4 случая; 50−59 лет — 5 случаев; 40−49 лет — 4 случая», — добавили в пресс-службе.

Как подчеркнули в правительстве, причины смерти были установлены в чётком соответствии с требованиями Минздрава России. Глава республики Шолбан Кара-оол добавил, что порядок определения причин в условиях пандемии строгий и требует времени.

«Но сейчас совершенно ясно, что коронавирус не щадит никого и даже попрощаться с ними по-человечески невозможно, потому что хоронят в закрытых гробах. Это вынужденная мера предосторожности, нельзя рисковать здоровьем и жизнью родных и близких», — отметил он.

Глава также призвал не недооценивать SARS-CoV-2 и переоценивать своё здоровье, поскольку медицина пока только ищет защиту от вируса, беречь себя и своих близких.

Как сообщало ИА REGNUM, что несмотря на эпидемию, общая смертность в республике с начала года уменьшилась на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае зарегистрировано 177 смертей, из них в медицинских учреждениях — 149.

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