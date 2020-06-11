Кызыл, , 11:02 — REGNUM Пандемия коронавируса весьма необычным образом отразилась на общей смертности населения Тувы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за пять месяцев текущего года показатель снизился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Наметившаяся тенденция снижения смертности продолжилась и в период распространения нового коронавируса на территории республики. В частности, в мае отмечено снижение смертности на 75 человек. В 2020 году всего в мае умерло 149 человек от разных причин, в мае 2019 г. — 224 человек», — отметили в минздраве.

При этом на более чем 2,2 тыс. случаев заражения коронавирусом в республике зарегистрировано всего 2 летальных случая от COVID-19. Скончались ещё 2 человека с хроническими заболеваниями, у которых диагностирован COVID-19 как сопутствующее заболевание.

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