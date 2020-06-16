Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM Земельный участок под станцию метро «Бажовская» передадут в собственность администрации Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу компании «Промавтосервис» и министерства строительства Свердловской области. На участке земли «Промавтосервисом» было возведено здание, которое теперь должно снести. Фирме вернут 12,5 млн рублей.

Участок находится на перекрёстке улиц 8 Марта и Большакова.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии хотят использовать землю для строительства станции метро «Бажовская», которая станет пересадочной для второй и третьей веток метро.

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