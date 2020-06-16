Иерусалим, , 11:46 — REGNUM За минувшие сутки в Израиле выявлено 216 случаев заражения коронавирусом. По сводке минздрава Израиля от 16 июня, общее число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 19 338.

Фиксируется резкий рост числа заражений по сравнению с данными на утро 15 июня, когда минздрав сообщил о 114 новых случаях заражения.

От COVID-19 продолжают лечение 3598 израильтян. В больницах проходят лечение 129 человека (-3 за сутки). В их числе 36 (+5) — в тяжелом состоянии и 45 (-1) — в состоянии средней степени тяжести. 3517 переносят болезнь в легкой форме. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 27 (+4) пациентов. От состояний, связанных с COVID-19, умерли 302 человека.

С начала вспышки вылечились от коронавируса 15 401 жителей страны, прошли через карантин 230 329 жителей, сейчас на карантине находятся 16 152 человека.

Минздрав уточняет, что в среднем за последнюю неделю ежедневно проводилось около 11.000 анализов на коронавирус.