Пенза, , 08:32 — REGNUM У 30 сотрудников полиции в Пензенской области обнаружен коронавирус, восемь человек уже выздоровели и вернулись в строй, сообщает PenzaInform со ссылкой на медико-санитарную часть регионального управления МВД.

Тяжелых случаев среди стражей порядка нет. В основном источниками заражения првоохранителей стали родственники, знакомые и лица, с которыми приходится общаться по долгу службы. Со слов начальника медсанчасти УМВД РФ по Пензенской области Алексея Гуреева, во всех подразделениях УВД введены жесткие меры профилактики коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 15 июня выявили 94 новых случая заражения SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в регионе инфицированы 3823 человека.

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