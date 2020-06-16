Ростов-на-Дону, , 10:50 — REGNUM В Ростове-на-Дону среди граждан, содержащихся в следственном изоляторе №5, выявлены носители коронавирусной инфекции. В связи с этим учреждение закрыто на карантин. Эту информацию подтвердили в региональном управлении ФСИН.

«В СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области выявлены пять случаев подозрения на новую коронавирусную инфекцию среди лиц, содержащихся под стражей. <…> Личный состав СИЗО переведён на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждения», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2020 года в Ростове-на-Дону у сотрудника исправительной колонии №2 выявили коронавирус. Учреждение было закрыто на карантин.

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