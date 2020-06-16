Омск, , 09:56 — REGNUM В Омской области возобновляют работу спортивные объекты. Однако, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, простые жители не смогут пока их посещать.

Тренироваться на объектах смогут только сильнейшие спортсмены, входящие в составы сборных команд области и страны.

«С 10 июня к тренировкам на Омском велотреке уже приступила олимпийская сборная России по велоспорту (трек, спринтерские виды). В Омске проходит сбор национальной команды, и продлится он месяц — до 10 июля», — отметили в правительстве.

В город прибыли в том числе олимпийские призёры Дарья Шмелёва и Денис Дмитриев. Согласно требованиям, перед каждой тренировкой спортсменам замеряют температуру. На объектах также действует масочный режим, а помещения проходит дезинфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона с 15 июня перестаёт действовать режим ответственного поведения. Впрочем, это не отменяет действия масочного режима и других предписаний Роспотребнадзора.

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