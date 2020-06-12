Омск, , 05:44 — REGNUM В Омской области продолжается поэтапное смягчение мер, принятых в рамках борьбы с распространением коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, режим ответственного поведения в регионе перестаёт действовать с 15 июня.

Впрочем, это не отменяет действие масочного режима и других предписаний Роспотребнадзора.

«Омичам уже разрешено прогуливаться на свежем воздухе, посещать с соблюдением масочного режима общественные места и торговые центры, пользоваться дачными маршрутами, заниматься физкультурой и спортом на открытых пространствах», — отметили в правительстве области.

Режим повышенной готовности на территории региона продолжает действовать до 21 июня. До этого срока сохраняется запрет на работу кинотеатров, спортзалов, учреждений культуры.

«С 12 июня заканчивается действие федерального постановления, позволяющего пожилым людям старше 65 лет получать больничные листы в связи с режимом самоизоляции. С учетом этого режим самоизоляции для старшего поколения не продлевается», — рассказали в штабе.

Добавим, что с 12 июня в области могут открываться летние веранды в кафе и ресторанах. С 22 возобновят работу дошкольные учреждения.

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