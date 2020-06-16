Казань, , 09:54 — REGNUM В Татарии с 8 по 15 июня проходила Всероссийская донорская акция, по итогам которой 1446 доноров сдали более 650 л крови, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

Всю донорскую неделю в Центре крови проходили мероприятия с музыкальным сопровождением, викторинами, конкурсами, вручением сувениров участникам акции. На каждом этапе, от регистратуры до вручения сувениров, желающих сдать кровь сопровождали волонтеры и сотрудники центра.

Сама процедура сдачи биоматериала была организована с учетом требований эпидемиологической безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Татария на прошлой неделе присоединилась ко Всемирному дню донорства, который отмечается 14 июня. В период пандемии массовые акции по сбору крови не проводились, но доноры продолжали ее сдавать. Поддержку оказывали и службы такси, которые на безвозмездной основе привозят желающих сдать биоматериал в центр крови.

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