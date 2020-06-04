Казань, , 12:13 — REGNUM Татария присоединяется ко Всемирному дню донорства, который отмечается 14 июня, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В столице республики сдать кровь в рамках этой акции возможно с 8 по 15 июня в республиканском центре крови по предварительной записи. Забор биоматериала проведут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Ежедневно смогут принять не более 50 человек. К сдаче крови приглашаются лица от 18 до 45 лет, весом не менее 50 кг без противопоказаний к данной процедуре. Донорам при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, маску и перчатки.

По информации самого республиканского центра крови, в период пандемии массовые акции по сбору крови не проводили, но доноры продолжали ее сдавать. Поддержку оказывают и службы такси, которые на безвозмездной основе привозят желающих сдать биоматериал в центр крови. Самый большой поток доноров был зарегистрирован в республике 30 апреля, тогда на пункты приема крови явились 360 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани медики республиканской клинической больницы пациентам с тяжелой формой коронавирусной пневмонии начали переливать плазму крови с антителами к коронавирусу.

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