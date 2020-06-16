Биробиджан, , 09:47 — REGNUM Правительство РФ поддержало просьбу врио губернатора Еврейской АО Ростислава Гольдштейна о выделении региону средств для ликвидации последствий сильного града в Смидовичском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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После посещения пострадавшего населённого пункта и оценки ущерба Гольдштейн обратился в правительство РФ с просьбой выделить региону 54,8 млн рублей. Из резервного фонда правительства ЕАО на ликвидацию последствий сильного града уже направлено 900 тыс. рублей. От собственников, чьё жильё пострадало, уже поступило 424 заявления. Окончательный ущерб, нанесённый непогодой, ещё устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Николаевка Еврейской АО сильным градом повредило крыши 34 многоквартирных жилых домов и около тысячи частных, двух школ и больницы. Введён режим ЧС.