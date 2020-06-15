Биробиджан, 15 июня 2020, 02:54 — REGNUM В посёлке Николаевка Еврейской АО сильным градом повредило крыши 34 жилых домов, а также побило окна в школе и больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.
Читайте также: В Благовещенске после обильного ливня в лужах завелись караси
Град обрушился на посёлок 13 июня и длился 10 минут. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа МЧС.
По поручению временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна в Николаевку отправлен спецавтомобиль МЧС, который доставит в посёлок стройматериалы для ремонта повреждённых домов, а также школы и больницы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске прошли обильные дожди. За несколько часов там выпала месячная норма осадков. А после сильных ливней в лужах появились стаи карасей.