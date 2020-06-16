Пекин, , 08:58 — REGNUM За минувшие сутки на территории Китая было выявлено 40 новых активных случаев заражения коронавирусной инфекцией и ещё шесть его носителей без симптомов. Об этом 16 июня сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что восемь случаев являются ввозными и 32 — внутренними. Из последних 27 зафиксированы в Пекине, четыре — в провинции Хэбэй и ещё один — в провинции Сычуань.

Таким образом, суммарное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 83 221.

Кроме этого, сообщается, что за минувшие 24 часа на территории страны не было зафиксировано новых смертей от COVID-19, и потому общее число летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Узбекистане за сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом.