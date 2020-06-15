Пенза, , 11:30 — REGNUM В Пензенской области 15 июня подтвердились 94 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 3823 носителя коронавирусной инфекции. Выздоровели после заражения 2935 человек, за сутки — 48 пациентов. Скончался с начала пандемии 31 человек.

Среди новых случаев инфицирования вновь есть дети. На сегодняшний день коронавирус обнаружили еще у пятерых детей — по одному в возрасте один месяц и два месяца, два годовалых ребёнка, один — двухлетний. Остальные зараженные граждане — в возрасте от 18 до 85 лет. Больше всего выявили инфицированных в Пензе — 55 человек.

Под наблюдением остаются более 6,1 тыс. человек, сняли с учета свыше 14,9 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 15 июня полностью выздоровели 32 297 жителей округа, за последние сутки выписаны 379 человек. Таким образом, выздоровели почти 56% от общего числа носителей коронавируса в ПФО.

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