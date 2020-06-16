Москва, , 07:10 — REGNUM Утверждения в прессе о слишком суровом и несправедливом приговоре за шпионаж американцу Полу Уилану отвергли 15 июня в Министерстве иностранных дел России. Об этом говорится в распространённом заявлении ведомства.

«В США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения», — говорится в заявлении.

В МИД России назвали попытки западных СМИ обвинить российскую судебную систему в «затягивании» процесса абсурдными и необоснованными, поскольку сам Уилан знакомился с материалами дела на протяжении семи месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 15 июня Мосгорсуд признал бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана виновным в шпионаже против России. Его задержали в Москве в конце 2018 года при проведении шпионской акции. Суд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима.

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