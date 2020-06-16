Лима, , 06:33 — REGNUM Число случаев заражения новым коронавирусом в Перу выросло на 3 256 и составило 232 992, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

С начала пандемии в стране проведено 1 376 478 исследований на SARS-CoV-2. За сутки зафиксировано 172 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Всего в Перу зарегистрировано 6 860 смертей от данного заболевания. Еще 119 409 человек излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Перу начали проверять пассажиров столичного метрополитена на заражение коронавирусом нового типа. При этом вирус нашли почти у трети испытуемых.

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