Гонконг, Китай, , 05:43 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном района (САР) Гонконг выявлено в общей сложности 1112 случаев COVID-19 за все время эпидемии. Из них 1067 человек выздоровели и четверо скончались. В САР Макао выявлено 45 случаев, все пациенты выздоровели.

На Тайване подтверждено 445 случаев, из которых семь — смертельных. Больницы острова покинули 433 человека, переболевшие новой коронавирусной пневмонией. На материковой части Китая выявлено всего 83 221 случай заболевания инфекцией, из которых 4634 оказались смертельными. Больницы покинули 78 377 пациентов.