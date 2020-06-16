Пекин, , 04:01 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 40 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

Из общего числа, 32 случая заболевания были локальными, а оставшиеся восемь — «импортными», то есть привнесенными из-за рубежа. Из локальных случаев, 27 пришлись на Пекин, четыре — на провинцию Хэбэй и один — на провинцию Сычуань, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчета.

Смертей от опасной инфекции в стране зафиксировано не было. Напомним, что на одном из крупнейших рынков Пекина была выявлена вспышка нового коронавируса.