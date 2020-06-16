Чэнду, Китай, , 03:53 — REGNUM Китай отложил запуск последнего спутника навигационной системы глобального позиционирования BeiDou (BDS), сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

Ракета-носитель «Чанчжэн 3В», которая должна была быть бить попользованная для запуска, оказалась неисправной. У нее были выявлены технические проблемы во время предстартовых тестов, сообщили в Канцелярии спутниковой навигации Китая.

Ранее старт был запланирован на утро 16 июня, для него даже было выбрано удачное погодное окно для старта на фоне сезона должен в местности, где расположен космодром. Новое время запуска будет оглашено позже.