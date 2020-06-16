Тирасполь, , 02:00 — REGNUM Сняв с 16 июня режим чрезвычайного положения, Приднестровская Молдавская Республика, однако, не может пока открыть границы из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в соседних Молдавии и Украине. Об этом заявил в эфире Первого приднестровского телеканала президент ПМР Вадим Красносельский, передает ИА REGNUM.

«Наш внутренний уровень заболеваемости позволяет нам отменить режим ЧП. Но есть ещё наши соседи. К примеру, в соседней Молдавии в день фиксируется 200, 300, 400 заболевших. Поэтому когда у соседей не всё в порядке, говорить об открытии границ рано. Это в той или иной степени касается и Украины», — сказал глава государства

Он отметил, что выезд за пределы Приднестровья разрешается в индивидуальных случаях.

«Любой, кто желает выехать в Молдавию на лечение, при решении проблем, связанных с бизнесом, на похороны, то им запрета нет. Решаются и индивидуальные проблемы: учеба, получение паспорта, его продление. Таких причин тысячи. Каждую рассматривает Оперштаб и принимает решение. Но дисциплинировать этот поток людей мы обязаны», — отметил президент.

Красносельский напомнил, что до закрытия границ только за 12 часов в соседнюю Молдавию выехали около 1200 человек. «А ведь из Молдавии привозилась инфекция в Приднестровье. А когда ввели запрет, в сутки стало выезжать 200 человек. То есть тысяча граждан ездила просто так: в гости, за покупками, погулять. Этого делать в условиях пандемии категорически нельзя», — подчеркнул президент Приднестровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии сейчас зафиксирована вторая волна эпидемии коронавируса с рекордными показателями ежедневных заражений свыше 400 человек. В ПМР ежедневно фиксируется лишь 10−20 новых случаев заражения.

Отметим, что и в начале эпидемии коронавирус в ПМР завезли из Молдавию, куда он в свою очередь проник вместе с возвращающимися из Италии гастарбайтерами.

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