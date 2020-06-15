Екатеринбург, , 23:09 — REGNUM В Екатеринбурге для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ изменили график проведения опрессовок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой кампании.

Испытания намечались на срок с 30 июня по 3 июля 2020 года, но из-за голосования их сдвинули на неделю. Теперь опрессовки пройдут 6−9 июля 2020 года.

Для полноценной дезинфекции участков необходимо проводить санитарную обработку с использованием горячей воды. «Граждане должны безопасно прийти и проголосовать», — уточнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, основной этап голосования пройдёт 1 июля 2020 года.

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