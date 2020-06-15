Лиссабон, , 22:11 — REGNUM Число заражённых коронавирусом жителей Португалии достигло 37 036, сообщили 15 июня в португальском минздраве.

Показатель вырос за сутки на 346, количество смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом увеличилось на три и достигло 1520, число излечившихся — 22 852.

Напомним, введённый из-за коронавируса режим ЧП в Португалии отменили в начале мая. В конце мая страна объявила о своей готовности встречать иностранных туристов.

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