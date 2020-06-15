Женева, Швейцария, , 21:55 — REGNUM Серьёзную обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вызвала вспышка коронавирусной инфекции в столице Китая, городе Пекине. Об этом 15 июня сообщил в ходе брифинга директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Как пояснил Райан, Пекин — крупный город, связанный с большим количеством других населённых пунктов и стран. Поэтому возникшая в городе эпидемиологическая ситуация вызвала беспокойство у специалистов ВОЗ.

Кроме того, Райан отметил, что в Пекине есть страновое бюро, где базируются специалисты ВОЗ, которые окажут помощь коллегам из Китая. По словам Райана, в случае необходимости ВОЗ направит подкрепление для содействия бюро в Пекине.

При этом Райан уточнил, что реагирование на вспышки заболеваний находится в зоне ответственности самих стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пекине на коронавирус протестируют около 200 тыс. человек, посещавших рынок, где был обнаружен очаг коронавируса.

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