Вашингтон, , 20:30 — REGNUM В классический тактический шутер Counter-Strike 1.6 компании Valve теперь можно сыграть в браузере. Об этом 15 июня сообщил портал DSOGaming.

Реализацией проекта занимались создатели портала CS-Online.club. Геймеры, которые до сих пор не видели Counter-Strike 1.6, могут познакомиться с игрой и испытать себя в бою с незнакомыми пользователями Сети, для этого им даже не нужно регистрироваться на сайте.

Портал также предоставляет возможность арендовать закрытый «частный сервер», чтобы поиграть с друзьями. Отмечается, что сейчас серверы CS-Online Club работают в России, Канаде, Индии, США, Бразилии и Германии.

Напомним, релиз Counter-Strike 1.6 состоялся 11 октября 2003 года. Изначально Counter-Strike представлял собой модификацию к игре Half-Life, которую разработали энтузиасты Мин Ли и Джесс Клифф. В какой-то момент Valve приняла их на работу.

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