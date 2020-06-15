Ростов-на-Дону, , 18:15 — REGNUM С учётом эпидемиологической ситуации в Ростовской области парады Победы в областном центре и Новочеркасске пройдут без зрителей. О высокой вероятности такого сценария заявил в ходе заседания регионального оперштаба 15 июня донской губернатор Василий Голубев.

«Возможность проведения парадов со зрителями близка к нулю. Мы проведем парады, скорее всего, без зрителей, с участием ветеранов — они должны быть здоровы, их нужно сопровождать, им необходимо обеспечить комфортное пребывание», — отметил глава региона, подчеркнув, что под опекой будет каждый ветеран.

Как сообщало ИА REGNUM, военные парады в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. В областном центре торжественный марш на Театральной площади впервые откроют барабанщики кадетской школы «Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус».

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