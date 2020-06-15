Москва, , 18:04 — REGNUM После снятия карантина многие столкнулись с разными психологическими проблемами. Кто-то отвык от поездок на работу и практически заставляет себя каждое утро вставать и ехать, а кто-то боится заразиться коронавирусом на транспорте и в местах большого скопления людей. Наталья Ломилина, практикующий психолог, психотерапевт, Консультативный член профессиональной психотерапевтической лиги, рассказала ИА REGNUM как избавиться от боязни заболеть.

Как известно, с психологической точки зрения страх — это нормальная, естественная реакция человека на ситуацию опасности. Он помогает соблюдать меры предосторожности, а также технику безопасности. Чаще всего страх связан с фантазиями о будущем, страхом неизвестности. Однако если он мешает жить нормальной жизнью, с этим надо разбираться, утверждает психолог. По мнению специалиста, в первую очередь необходимо позволить чувствам быть и признаться себе, что страшно. Ведь чем больше человек избавляется от чувств, тем сильнее они становятся.

«Нужно спросить себя: сколько я готов еще сидеть дома? Что для меня станет сигналом, что можно выходить? Как я пойму, что вот наступил момент, что именно для меня выходить безопасно? Подумать и выписать то, что вы реально можете контролировать. Признаться себе в том, что и у вас есть ограничения и вы не можете контролировать все. Делайте то, что реально в ваших силах. Предлагаю записать список шагов для выхода из режима самоизоляции, которые вам доступны. Например, соблюдать рекомендованные правила гигиены. Посещать магазины в часы, когда там меньше всего людей. Укреплять иммунитет. Составить план действий, реальных шагов, которые вы сможете сделать, если все же заболеете. Такой подход придаст уверенности», — рекомендует Наталья Ломилина.

Также, по мнению психолога, по возможности из режима самоизоляции необходимо выходить постепенно. «Если страшно, не нужно сразу бросаться в гущу событий, но и не стоит отсиживаться. Выходите на доступное вам расстояние, дайте себе время адаптироваться к новому режиму. Нужно соблюдать информационную диету. Благодаря зеркальным нейронам мы «заражаемся» чужими страхами. Будьте внимательны к тому, какую информацию вы слушаете, читаете, с кем и на какие темы общаетесь. Проверяйте полученную информацию на адекватность и достоверность. Важно сохранять чувство реальности. Конечно, карантинные меры еще не закончились, но уже есть положительные перемены», — говорит специалист.

И, конечно, во всей этой истории важен позитивный настрой. Нужно замечать то хорошее, что есть уже сейчас. «Практикуйте дыхательные упражнения. Например, дыхание по квадрату, глубокое йоговское дыхание, технику дыхания 7/11. Это поможет успокоиться и укрепить иммунитет, который снижается под воздействием страха», — утверждает Наталья Ломилина.

Как говорила Маргарет Тэтчер: 90% наших забот касается того, что никогда не случится. В случае, если страхи не будут проходить в течение продолжительного времени, а состояние будет ухудшаться, лучше обращаться к специалистам-психологам.