Москва, , 16:56 — REGNUM Меры, предпринятые ФосАгро во время пандемии коронавируса, оказались эффективными и действенными. Это признали послы Бразилии и Аргентины в ходе разговора с генеральным директором производителя удобрений Андреем Гурьевым (также возглавляет Деловые советы Россия-Бразилия и Россия-Аргентина).

«Я хотел бы воздать должное Вам и ФосАгро за те меры, что вы предприняли, — отметил посол Бразилии Товар да Силва Нунес. — Они ещё раз подчёркивают высокие стандарты ФосАгро и заботу о безопасности ваших работников».

Со своей стороны, посол поделился опытом профилактических мероприятий, реализуемых в Бразилии. Дипломат подчеркнул, что бразильская сторона нацелена на продолжение диалога в Деловом совете двух стран, который в условиях пандемии идет в режиме онлайн.

По его предложению состоялось обсуждение вопросов, которые могут быть подняты в рамках саммита БРИКС в Санкт-Петербурге, в том числе продолжения поставок основной статьи российского экспорта в Бразилию — минеральных удобрений.

В ходе разговора стороны также обсудили перспективы укрепления сотрудничества по линии деловых советов стран, увеличения товарооборота и развития экономических связей в постковидную эпоху.

Андрей Гурьев, являющийся сопредседателем Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, рассказал о реализуемых российской промышленностью системных мерах защиты сотрудников и жителей городов присутствия от эпидемии.

«Трудовой коллектив ФосАгро сейчас обеспечивает безопасную и бесперебойную работу производств непрерывного цикла, выпускающих минеральные удобрения для аграриев из России и еще более ста стран мира, в том числе Латинской Америки», — сообщил Гурьев.

Посол Аргентины Рикардо Эрнесто Лагорио рассказал о высокой эффективности карантинных мер, предпринятых властями латиноамериканского государства. В ходе обсуждения перспектив экономических связей между Россией и Аргентиной, он отметил, что базой для их развития являются высококачественная продукция, современные технологии и инвестиционные возможности, имеющиеся в обеих странах. Он озвучил предложение о создании совместных предприятий между российскими и аргентинскими компаниями, а также об объединении усилий на рынках третьих стран.

Господин посол предложил провести онлайн-заседание Советов предпринимателей России и Аргентины.

«В сложные времена необходимо продолжать работу, пусть и в онлайн-формате», — подчеркнул Рикардо Эрнесто Лагорио.

Напомним, Деловой совет Россия — Аргентина был создан в 2003 году, Деловой совет Россия — Бразилия — в 2004. Андрей Гурьев возглавляет совет Россия — Аргентина с 2007 года, Россия — Бразилия — с 2019 года.

Основными задачами этих органов являются развитие деловых контактов и налаживание сотрудничества между российскими и латиноамериканскими компаниями, оказание содействия в поиске деловых партнеров на территории стран, увеличение товарооборота, проработка проектов в области торговли и инвестиций. В прошлом году совет предпринимателей Россия-Бразилия и бразильское Агентство по продвижению экспорта и инвестиций заключили меморандум о взаимной поддержке экспорта и привлечении инвестиций.