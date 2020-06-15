Сеул, , 15:54 — REGNUM Четыре из пяти женщин пожилого возраста в Южной Корее становились жертвами жестокого обращения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Сеула.

Согласно докладу, опубликованного 15 июня во Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей, в 2019 году было зарегистрировано 1 963 случая жестокого обращения с пожилыми людьми, что в 3,3 раза больше, чем в 2005 году.

Известно, что среди жертв насилия 81,5% пришлось на женщин. А среди инициаторов: 37,2% — сыновья, 35,4% — супруги, 11,8% — дочери.

92,3% актов насилия были совершены в месте проживая пожилых людей.