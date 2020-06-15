Ташкент, , 15:47 — REGNUM Власти Узбекистана не планируют в ближайшее время отменять требование по ношению масок. Об этом 15 июня заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков в эфире телеканала Uzreport.

Он отметил, что инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому ношение маски имеет особое значение в борьбе с коронавирусом. «Поэтому важно носить маски и менять их каждые 2−3 часа», — сказал Отабеков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июня в Узбекистане выявили 5154 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3996 человек, скончались 19 пациентов. Требование по обязательному ношению масок ввели в республике с 23 марта.

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