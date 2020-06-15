Алма-Ата, Казахстан, , 15:36 — REGNUM Власти Алма-Аты не планируют открывать кинотеатры и другие закрытые помещения. Об этом 15 июня заявил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин на брифинге.

По его словам, на сегодняшний день получено разрешение на открытие зоопарка. В частности, разработана инструкция поведения персонала, в том числе требования по безопасному расстоянию и использованию средств индивидуальной защиты.

Бекшин добавил, что соревнования с участием зрителей проводить запрещается. Вместе с тем профессиональным спортсменам разрешается проводить тренировки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июня в Казахстане обнаружили 14 809 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3113 — в Алма-Ате, выздоровел 9241 человек, скончались 77 пациентов.

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