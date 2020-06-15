Рига, , 15:33 — REGNUM За истекшие сутки в Латвии не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC).

По последним данным, медики провели 695 тестов, с начала пандемии их число составило 128 145. Всего в Латвии выявили 1097 случаев заражения коронавирусом, а официальное выздоровление подтверждено в 845 случаях. В субботу от COVID-19 умер ещё один человек, всего 28 смертей.

В стационарах находятся семеро, у одного болезнь протекает в тяжёлой форме.

Как передавало ИА REGNUM, с 10 июня, объявленная в Латвии 12 марта 2020 года чрезвычайная ситуация, была отменена. Ряд ограничений на социально ответственную дистанцию, ношение масок в общественном транспорте, ограничение на количество людей при проведении массовых мероприятий остаются в силе.