Душанбе, , 14:42 — REGNUM Количество выявленных случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 5 тысяч 35 человек, сообщаетединый национальный портал по вопросам коронавируса по состоянию на вечер 14 июня 2020 года.

Таким образом, за сутки в стране число людей с выявленным коронавирусом увеличилось на 64. При этом количество летальных исходов осталось прежним — 50 человек.

Отмечается, что за сутки число выздоровевших таджикистанцев превысило количество заболевших почти в два раза — 121 человек. Всего на сегодня этот показатель составляет 3 тысячи 409 человек.