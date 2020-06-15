Саратов, , 09:50 — REGNUM В Саратовской области 15 июня стало известно о выявленных 128 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 4734 человека, выздоровел 2071 пациент, за последние сутки — 19 человек. С начала пандемии скончались 38 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 37 человек, в 91 случае — заражение из неустановленных источников.

По-прежнему больше всего заразившихся коронавирусом среди лиц в возрасте старше 60 лет — 48 жителей, также заразились семеро детей в возрасте до 14 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 127,6 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,1 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области при соблюдении безопасной дистанции сняли запрет на прогулки по набережной.

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