Манила, , 13:31 — REGNUM Общее количество выявленных на Филиппинах подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за истекшие сутки выросло на 490 и превысило 26 тысяч. Об этом 15 июня сообщает минздрав страны.

По данным ведомства, в настоящее время общее число выявленных заразившихся коронавирусом в стране составляет 26 420.

Кроме этого, сообщается, что за этот же период в стране от COVID-19 умерли 10 пациентов и суммарное количество летальных исходов теперь составляет 1 098.

При этом за все время эпидемии на Филиппинах 6 252 пациента вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Польши был выявлено 396 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.