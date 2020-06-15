Улан-Удэ, , 12:20 — REGNUM В Бурятии отрабатывают новую методику подсчёта больных COVID-19. По словам министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой, в их число не будут включать носителей коронавируса при отсутствии симптомов.

«Если у человека тест положительный, но при объективном осмотре у него нет симптомов, врач диагностирует, с учётом всех факторов, вирусоносительство (код Z22.8). Человек также наблюдается 14 дней, все меры проводятся», — передаёт «Байкал-Daily» слова министра.

Она добавила, что бессимптомные носители и заболевшие будут считаться отдельно. При этом если у простого носителя симптомы появятся, то его переведут в число заболевших.

Напомним, в республике за последние сутки был выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, общее количество подтверждённых случаев достигло 2303.

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