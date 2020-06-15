Улан-Удэ, , 06:21 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 2303.

«Из 51 новых случаев COVID-19: 5 чел. — прибывшие из регионов РФ, 15 чел. — вахтовики с п. Ирокинда, 2 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

К настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением 1385 человек. В стационарах остаются 519 пациентов, 6 тяжёлых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении находятся 385 человек.

Напомним, о вспышке коронавируса в вахтовом посёлке Ирокинда стало известно 14 июня. Там было выявлено сразу 38 случаев заражения. Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб по коронавирусу Муйского района ввёл на территории посёлка карантин.

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