Тирана, , 12:33 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 15 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 319 образцов в стране было выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом ‑ и уже в который раз за последние две недели выявляемое число случаев заражения становится самым большим за всю историю наблюдений в стране. 11 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании выявлено 1590 случаев заражения коронавирусом. 499 пациентов с COVID-19 проходят лечение, 60% активных случаев приходится на Тирану, однако карта распространения заболевания вновь расширяется — коронавирус вновь обнаружен в таких городах как Люшня, Пука, Эльбасан, Камез, Малакастра.

50 пациентов проходят лечение в больничных учреждениях, из них восемь находятся в палате интенсивной терапии, один их них подключен к аппарату ИВЛ. 1055 человек уже излечились. 36 пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

Причиной новой вспышки распространения COVID-19 стало пренебрежение гражданами мерами по предотвращению распространения инфекции — участие в похоронных церемониях и массовых митингах протеста без соблюдения социальной дистанции.

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