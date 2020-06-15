Симферополь, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM На момент отмены обязательной обсервации приезжих в Крым граждан в обсерваторах республики находятся более 800 человек. Об этом 15 июня во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Крыму отменяют режим обязательной самоизоляции и обсервацию для российских туристов. С начала пандемии коронавируса в регионе подтверждено 546 положительных тестов на новую инфекцию, 17 человек скончались.
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