Симферополь, , 12:21 — REGNUM На момент отмены обязательной обсервации приезжих в Крым граждан в обсерваторах республики находятся более 800 человек. Об этом 15 июня во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«В обсерваторах Крыма находится 838 человек, изолировано за сутки 67, выбыло 127 человек», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Крыму отменяют режим обязательной самоизоляции и обсервацию для российских туристов. С начала пандемии коронавируса в регионе подтверждено 546 положительных тестов на новую инфекцию, 17 человек скончались.

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