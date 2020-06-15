Москва, , 11:30 — REGNUM Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан признан виновным в шпионаже против России. Так постановил Московский городской суд, сообщает 15 июня ТАСС.

Гражданин США признан виновным по статье 276 УК РФ, суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, сторона обвинения просила лишить Уилана свободы на 18 лет. Процесс над иностранцем закрыт из-за секретности. Предположительно, он получил список сотрудников одного из российских силовых ведомств на электронном носителе и был задержан в момент передачи.

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