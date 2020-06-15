Найроби, , 11:12 — REGNUM В Кении за сутки выявили 137 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев заражения в восточноафриканской стране достигло 3594. Об этом передает кенийская газета Daily Nation со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении на пресс-конференции.

Мутахи Кагве также сообщил журналистам, что за минувшие сутки в стране от COVID-19 выздоровели 32 человека, в результате чего общее число выздоровевших пациентов составило 1253.

Отмечается, что общее число случаев с летальным исходом в Кении возросло до 103.