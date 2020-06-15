Москва, , 10:14 — REGNUM Общее число тестов на коронавирус, проведенных на территории России, превысило 15 миллионов. Об этом 15 июня сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 14.06.2020 проведено 15 161 152 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также в нем указывается, что на данный момент из-за подозрения на SARS-CoV-2 в России под наблюдением медиков находится свыше 316 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 123 тысяч человек.

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