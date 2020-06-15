Ташкент, , 09:50 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 5103, сообщили 15 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 10:00 (8:00 мск). Днем ранее в это время было обнаружено 4994 случая. Таким образом, за минувшие сутки выявили 109 новых заражений. Выздоровели 3943 человека, скончались 19 пациентов.

Отметим, по состоянию на 15 июня число активных случаев заражения в Узбекистане составляет 1141, а доля выздоровевших пациентов — 77%.

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