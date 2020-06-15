Ачинск, Красноярский край, , 09:40 — REGNUM В Ачинске Красноярского края начался монтаж модульного инфекционного госпиталя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, учреждение рассчитано на 30 больничных коек.

«При необходимости его можно будет расширить до 60. А после победы над пандемией здание отдадут под детское инфекционное отделение. По всему краю строится пять аналогичных медицинских учреждений для борьбы с коронавирусом», — отметили в штабе.

К настоящему моменту фундамент госпиталя в Ачинске готов, идёт монтаж металлоконструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона ранее продлили действие карантинных мер до 12 июля. Общее количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 достигло почти 6,5 тыс. Около трети заболевших на сегодня выписаны из больниц с выздоровлением.

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