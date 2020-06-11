Красноярск, , 12:34 — REGNUM Карантинные меры, связанные с эпидемией коронавируса, будут действовать в Красноярском крае до 12 июля, такое решение приняли региональные власти. Об этом сообщили 11 июня журналистам в пресс-службе краевого правительства.

Решение о продлении действующих ограничительных мер принято оперштабом по противодействию распространения коронавируса по итогам докладов красноярского минздрава и Роспотребнадзора. Соответствующий указ готовится и будет опубликован позднее, пояснили в пресс-службе.

В настоящее время регион находится на первом этапе снятия ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ответственного поведения для жителей Красноярского края был введён с 1 апреля. В регионе подтвержден 5981 случай заражения коронавирусом, в том числе 190 случаев — за сутки 10 июня. Скончались 59 человек.

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