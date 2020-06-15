Берлин, , 09:03 — REGNUM Жители Германии с 15 июня могут беспрепятственно пересекать границы страны, ранее закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее соответствующее решение было принято немецкими властями.

Кроме этого, в Германии снято действие предупреждения об опасности поездок в 29 стран Европы, являющихся членами Евросоюза и Шенгена, что означает возобновление регулярного авиасообщения.

При этом до 31 августа сохраняется данное предупреждение на поездки в свыше чем 160 стран за пределами Европы, и потому отпуск у жителей страны в странах Азии, Америки и Африки не удастся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ограничения на необязательные поездки были введены с 17 марта, и на границах с того времени дежурили около 6 тысяч сотрудников немецкой полиции. Данный режим начали постепенно ослаблять с середины мая.