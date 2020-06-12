Саратов, , 21:44 — REGNUM В Саратовской области на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом приняли решение о разрешении прогулок по набережным с 12 июня. Соответствующее постановление подписано вице-губернатором области Александром Стрелюхиным.

В документе говорится, что прогулки по два человека можно совершать при соблюдении безопасной дистанции везде, кроме детских площадок, парков и скверов, а также других мест массового отдыха.

Жителей по-прежнему призывают соблюдать режим ответственного поведения и относиться бережно к своему здоровью и окружающих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на основании предписаний Роспотребнадзора с 1 июня снимают ряд ограничительных мер.

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