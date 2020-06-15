Муйский район, Бурятия, , 06:16 — REGNUM В вахтовом посёлке Ирокинда на севере Бурятии зарегистрирована вспышка коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, к 14 июня здесь выявлено уже 38 случаев заражения.

Специалисты в настоящее время ведут эпидемиологическое расследование и проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. Все заражённые изолированы и получают лечение, выявляется круг контактных лиц.

«Перед началом работы все прибывающие на вахту проходят изоляцию в течение 14 дней, лабораторное обследование и только после получения отрицательных результатов допускаются к работе», — добавили в оперштабе.

Оперативный штаб по коронавирусу Муйского района ввёл на территории посёлка карантин.

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