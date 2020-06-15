Пекин, , 05:25 — REGNUM На материковой части Китая зафиксировано 10 новых «импортных» случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» заболевших в Китае достигло 1837 человек. Из десяти «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев, четыре приходятся ан провинцию Сычуань, два на город Чунцин, два на провинцию Шэньси и по одному на Шанхай и Фуцзянь.

Из общего числа «импортных» случаев, 1745 человек покинули больницы страны по излечению, еще 92 человека продолжают получать лечение. Смертей не зафиксировано.